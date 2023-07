Frattesi | Franco Ordine non ci sta | “Come fa l’Inter | piena di debiti | a fare questa operazione? Perché il Milan sta zitto dinanzi a…”

(Di venerdì 7 luglio 2023) In questo inizio luglioha fatto un’di mercato molto importante dove ha preso dal Sassuolo il centrocampista Davide, oggetto del desiderio di molte squadre. A riguardo il giornalistasul sito “news.it” ha usato parole molto dure: di seguito riportiamo le sue parole: “pagacosì: quest’anno prestito di 6 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sulla richiesta di spareggio scudetto: “L’ha chiesto Marotta poiché nel duello punto a punto con ilsi è rischiato di…” Biasin punzecchia Suma: “Hai affrontato quella stessa squadra che non più tardi di due mesi fa…” ...

...l' Inter ha fatto un'operazione di mercato molto importante dove ha preso dal Sassuolo il centrocampista Davide, oggetto del desiderio di molte squadre. A riguardo il giornalista...Sfumato, che ha sposato il progetto dell'Inter, si lavora alla ricerca di un profilo per ... Sul- senegalese anche gli occhi di Bologna e Lens per uno dei giovanissimi talenti che si ...Si sofferma anche sull'affareOrdine nel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali

Ordine smaschera l'Inter su colpo Frattesi: il Milan non può stare ... Sportevai.it

In un editoriale il giornalista sportivo Franco Ordine ha parlato della situazione delicata di un club italiano.Davide Frattesi è il prossimo rinforzo per il centrocampo dell’Inter. A quel punto si attenderà solo l’ufficialità Nella giornata di oggi, secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista ha co ...