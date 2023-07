Frattamaggiore | medico del pronto soccorso preso a pugni | arrestato paziente

Violenta aggressione ai danni di un67enne, nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di, in provincia di Napoli, dove un paziente sul quale non erano state riscontrate criticità ha sferrato un pugno ...Violenta aggressione ai danni di un67enne, nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di, in provincia di Napoli, dove un paziente sul quale non erano state riscontrate criticità ha sferrato un pugno ...Violenta aggressione ai danni di un67enne, nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di, in provincia di Napoli, dove un paziente sul quale non erano state riscontrate criticità ha sferrato un pugno ...

Frattamaggiore, medico colpito con un pugno alla tempia nel Pronto soccorso: arrestato un paziente Corriere della Sera

Violenta aggressione ai danni di un medico 67enne, nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un paziente sul quale non erano state riscontra ..."I medici del pronto soccorso devono essere tutelati - sostiene la vittima, Giovanni Toscano - è necessario predisporre un presidio permanente delle forze dell'ordine, soprattutto di notte" ...