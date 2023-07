Francia: minacce di morte al poliziotto che ha ucciso Nahel - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un'inchiesta è stata aperta in Francia dopo le minacce di morte, pubblicate fra l'altro su Twitter, nei confronti di Florian M., il poliziotto che ha ucciso il diciassettenne Nathan a Nanterre, durant ...Infettare gli smartphone con un 'trojan di Stato'. Ma solo per i reati più gravi e massimo per sei mesi. Avvocati, giornalisti e attivisti sono protetti. I membri dell’Assemblea Nazionale francese ...