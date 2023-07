Francesco Totti commuove tutti | la confessione è davvero toccante

Era in porta anche in occasione del 'cucchiaio' di, a Euro 2000. Passato suo malgrado alla storia. L'Ajax, di cui Van der Sar è dirigente, ha diramato un comunicato in cui definisce ...E nel caso di van der Sar anche, suo malgrado, dello storico 'cucchiaio' subito daPersino l'ex capitano della Roma, ha recentemente dichiarato di aver sofferto molto a causa della separazione da Ilary Blasi, ma di aver in parte recuperato il sorriso grazie alla ...

Ilary Blasi e Francesco Totti, la guerra dei Rolex continua: ricorso contro "l'affidamento congiunto" TGCOM

Lo stesso successo non si può dire in merito alla sua vita privata, in quanto pochi mesi fa la donna ha annunciato la separazione da Francesco Totti, il suo grande amore. Questa notizia, all’epoca, ha ...Ilary Blasi ha vissuto un anno complicato a livello personale, annunciando la separazione ufficiale da Francesco Totti, finendo al centro dell’attenzione per la nuova relazione con Bastian Muller. A ...