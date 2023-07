Francesco Tavassi è il nuovo presidente del Rotary Club Napoli Nord

(Di venerdì 7 luglio 2023) .succede a Massimo Mazzola, dal quale ha ricevuto il collare, lo scorso 3 luglio all’Hotel Excelsior, nell’ambito della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne al vertice del Circolo.presenterà il proprio programma di presidenza, dal titolo “Sostegno ai giovani: il futuro delle opportunità”, il 17 luglio all’Hotel Excelsior: “Nel rispetto dello spirito rotariano – anticipa il neo– e in continuità con l’impegno delMazzola, la visione che mi onoro di condividere con i consoci sarà quella di un impegno concreto a sostegno dei giovani e giovanissimi, e delle loro famiglie. Indispensabile, dunque, la promozione di un paradigma di sviluppo, dei territori e dei contesti, che metta le persone al centro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'ex fidanzato della concorrente del GF Vip ha detto cosa potrebbe accadere a breve tra i 'Donnalisi': 'Tornano insieme su una copertina ben pagata' ...La produttrice televisiva Sonia Bruganelli si è lasciata andare, urlando a squarciagola una frase, che ha riacceso le speranze nei suoi fan. Continuate a leggere per scoprire cosa è accaduto. La produ ...