Fotogallery - Incendio in una casa di riposo a Milano | morti e feriti

(Di venerdì 7 luglio 2023) IN ZONA CORVETTO 07 luglio 2023 07:01 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...

New York scompare nella foschia rossastra causata dagli incendi in ... RaiNews

Il primo cittadino Vincent Jeanbrun: "Raggiunto un nuovo livello di orrore". In fuga la moglie e i figli del sindaco. Mobilitati 45mila poliziotti per altre possibili tensioni ...Sul posto operano i vigili del fuoco, presenti carabinieri ed operatori del 118, ma non è chiaro se ci siano feriti o meno Bordighera. Un’alta colonna di fumo si è sprigionata, verso le 9, dal tetto d ...