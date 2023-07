Forza Italia | il Comitato di presidenza candida Tajani alla guida

Salvini: "Non accetto veti" Tajani, coordinatore di, ha anche provato a calmare i toni con il Carroccio: 'Diverso è Salvini, la Lega è un partito nostro alleato ine siamo pronti ...... che ha visto il sì anche diViva e Azione, il presidente del M5s Giuseppe Conte - all'epoca ... "Dalla vostra avete solo ladei numeri, ma non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica ...In, invece, con la scomparsa del fondatore del gruppo Silvio, potrà recuperare per intero la ... Niente indicazioni per le ville RAPPORTI DII principali indici del Vecchio Continente hanno ...

Marta Fascina, "lei tace ma...": rumors dal cuore di Forza Italia Liberoquotidiano.it

"Un'occasione importante per ricordare, anche in quella sede, un uomo che entra di diritto nella storia del nostro Paese", spiega il capogruppo in Consiglio comunale, Lauro Biondi ...Il mondo della politica è sconvolto da quanto accaduto nel capoluogo meneghino. Dal presidente Giorgia Meloni ai vicepremier Tajani e Salvini fino ai politici del territorio: i messaggi di profondo co ...