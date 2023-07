Forza Italia | Gasparri | “Problemi nel partito? Direi di no” E sulla giustizia | “Non mi faccia parlare delle toghe altrimenti vengo querelato”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Come è andato il comitato di presidenza? Ve lo comunicherà Tajani ma è stato approvato un documento che sarà portato al consiglio nazionale del 15 luglio”. Così il senatore di, Maurizio, lasciando la sede dela Roma dopo aver partecipato al comitato di presidenza. “Se all’interno delci sono dissidi? E’ stato approvato un documento all’unanimità quindidi no. Nessun problema”, ha continuato glissando la domanda sugli attriti registrati ieri con la senatrice Ronzulli. “Se abbiamo parlato anchesuppletive di Monza? No, non ne abbiamo parlato. Se ne parlerà – ha proseguito – Unasenza Berlusconi è possibile, esattamente come è accaduto con il Gaullismo in Francia. Berlusconi ...

Avanza la multinazionale friulana , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%. L'andamento di Danieli nella settimana, rispetto al FTSEMid Cap , rileva una minorerelativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Quadro tecnico in evidente deterioramento con ...L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSEMid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini direlativa di Ariston Holding , che fa peggio del mercato di riferimento. Il ...Salvini: "Non accetto veti" Tajani, coordinatore di, ha anche provato a calmare i toni con il Carroccio: 'Diverso è Salvini, la Lega è un partito nostro alleato ine siamo pronti ...

Marta Fascina, "lei tace ma...": rumors dal cuore di Forza Italia Liberoquotidiano.it

"Un'occasione importante per ricordare, anche in quella sede, un uomo che entra di diritto nella storia del nostro Paese", spiega il capogruppo in Consiglio comunale, Lauro Biondi ...Il mondo della politica è sconvolto da quanto accaduto nel capoluogo meneghino. Dal presidente Giorgia Meloni ai vicepremier Tajani e Salvini fino ai politici del territorio: i messaggi di profondo co ...