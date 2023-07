Formula 1 | spunta l’attesissimo debutto | tifosi in subbuglio | tutti felici

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Finalmente è arrivato il momento del giovane campione, in tutto il mondo sale la curiosità per il clamorosoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stagione di1 non ha regalato grossi colpi di scena, con le Red Bull intente a dominare in lungo e largo le scene di ogni domenica di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.