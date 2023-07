Forlani | S Craxi | ' portò Italia fuori pantano anni ' 70 | Pci non lo perdonò'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Con Arnaldoscompare una personalità assoluta della prima Repubblica, un protagonista della vita delle istituzioni e della Democrazia cristiana che ha segnato la storia positiva di questo Paese per oltre un trentennio. Ministro degli Esteri e presidente del Consiglio in una delle fasi più drammatiche e concitate della storiana e internazionale, è stato tra i principali artefici del 'preambolo' che pose fine alla collaborazione della Dc con i comunisti eil Paesedaldegli'70; una scelta che il Pci non gli perdonerà mai, costringendolo prima alle dimissioni da Palazzo Chigi con una polemica strumentale sulla pubblicazione degli elenchi della cosiddetta P2 e poi riservandogli un ‘trattamento speciale' negli ...