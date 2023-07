Forlani | Prodi | ' ultimo leader della Dc e protagonista della vita politica del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Apprendo con profondo dolore e partecipazionescomparsa di ArnaldoDemocrazia Cristiana i cui valori ha sempre interpretato con coerenza nel lungo corsosua. Conscompare un importante esponenteprima Repubblica, più volte chiamato a grandi responsabilità di governo, anche in momenti particolarmente difficili per ladel. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Così, in una nota, Romano, ex presidente del Consiglio.