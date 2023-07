Il mondo della politica italiana è inper la scomparsa di Arnaldo. L'ex presidente del Consiglio, ex ministro ed ex segretario della Democrazia Cristiana, si è spento a Roma nelle scorse ore all'età di 97 anni. Tanti i ...Marina si trova così ad affrontare in solitudine l'atroce, combattendo contro i pregiudizi e ... Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg ......di capire come e perché di un rapporto che oggi appare 'risolto' (le dichiarazioni die ... dalla rivolta silenziosa dei cittadini, via referendum elettorali Segni, contro il Caf di- ...

Forlani: lutto nazionale e bandiere a mezz'asta uffici PA La Nuova Ferrara

Roma, 7 lug. (askanews) - A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Arnaldo Forlani, è stata disposta, dall'8 al 10 luglio ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “A seguito della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Arnaldo Forlani, è stata disposta, dall’8 al 10 luglio 2023, l’esposizione a mezz’asta delle bandie ...