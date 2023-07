Forlani | il premier che sfiorò il Colle | la parabola di ‘zio Arnaldo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Ultimo segretario della Democrazia Cristiana, con Arnaldo, classe 1925, se ne va uno degli esponenti di primissimo piano della prima Repubblica. Già presidente del Consiglio tra l’80 e l’81, più volte ministro,nel ’92 l’elezione almancando per pochi voti il traguardo. Poi, per quello che gli amici chiamavano, arrivarono i guai, con il processo Enimont e Tangentopoli, e la fine della carriera politica. .“Si può governare senza sembrare di stare al governo”, amava dire del suo impegno in politica, perché la cifra diera proprio quella di chi non sembrava ambizioso, anzi al contrario sempre un passo indietro, almeno in apparenza. Ingessato nel suo immancabile completo grigio. Una fama da pigro, quasi indolente. ...