Ford Fiesta - Storia della piccola che ha incantato lEuropa - FOTO GALLERY

(Di venerdì 7 luglio 2023) Cara, è tempo di dirsi addio. Dopo circa 47 anni di produzione, il marchio americano ha fermato le linee dell'utilitaria. Di fatto, un'altra vittimarivoluzione elettricamobilità, con le Case automobilistiche che abbandonano i segmenti più piccoli e tradizionali per dedicare più risorse alle auto a batterie. Un addio doloroso. Una scelta non nascosta dalla stessa, che si prepara al lancio commercialePuma elettrica, indicata dai vertici di Dearborn come l'eredeentry level del marchio. Del resto, le B-Suv hanno da tempo più appeal delle utilitarie, nonostante i listini più cari, mentre il powertrain elettrico è ormai una scelta obbligata per chi vuol vendere auto in Europa, anche a costo di sacrificare grandi icone ...