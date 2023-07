Ford - Ci siamo davvero | addio | Fiesta

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per l'impianto delladi Colonia è la fine di un'epoca, lunga e di successo. Le catene di montaggio della fabbrica tedesca, sita nel quartiere di Niehl, sfornano oggi gli ultimi esemplari della, la citycar diventata un'icona dell'Ovale Blu e uno dei modelli più popolari in assoluto in Europa. La vettura del segmento B va dunque in pensione dopo 47 anni di "onorata carriera", per lasciare spazio a nuovi prodotti, a partire dall'Explorer, la crossover svelata lo scorso marzo e sviluppata sulla base della piattaforma Meb concessa dalla Volkswagen nel quadro dell'alleanza globale avviata tre anni fa. Un'icona. La primaè stata prodotta nel 1976 e da allora sono stati costruite in tutto il mondo oltre 20 milioni di esemplari, circa la metà in Germania, prima a Saarlouis (l'impianto ormai prossimo a essere ceduto a un ...