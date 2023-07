Fondi | riapre il parcheggio interrato di piazza Municipio I nuovi orari

(Di venerdì 7 luglio 2023)– Riaprirà ufficialmente sabato 8 luglio, alle ore 18:00, ildi. A seguito dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento dell’area di sosta e alla sottoscrizione dello schema d’accordo tra il Comune die la società che ha in gestione la struttura, da domani torneranno a disposizione degli automobilisti ben 124 posti auto. Ogni angolo del multipiano sarà videosorvegliato h24 e saranno effettuati controlli capillari per prevenire eventuali intrusioni ino di chiusura, incursioni vandaliche e danneggiamenti. “In caso di utilizzo improprio della struttura – anticipa il sindaco diBeniamino Maschietto – i responsabili saranno severamente puniti. Non saranno tollerati comportamenti incivili e ...

