Flavio Insinna | entra in studio completamente ubriaco | Caos in diretta

(Di venerdì 7 luglio 2023) In una delle puntate de L’ereditàha dovuto fare i conti con un comportamento vergognoso di un concorrente., amato conduttore de L’eredità, ha dovuto affrontare una situazione tutt’altro che semplice nel suo programma. Il pubblico di certo si ricorderà per un po’ quello che è accaduto durante la trasmissione, non nuova a comportamenti strani dei concorrenti. Il successo ditra il pubblico gli ha garantito di ottenere un nuovo programma: a partire dal 22 luglio condurrà su Rai1 Teche Show, un programma composto da 6 puntate monografiche che riporteranno il pubblico indietro nel tempo. “Non farò il conduttore, mi piace più l’immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell’intervista, quel duetto, ...

Il primo dal 18 settembre al 22 dicembre su Rai2, dove condurrà nell' access prime time Il mercante in fiera, il secondo da gennaio alla guida su Rai1 de L'Eredità, orfana di. Nel ...CHI MANCA ALL'APPELLO - E chissà, magari in futuro potrebbe lasciare l'azienda pubblica anche, sostituito da Pino Insegno alla conduzione del gioco L'eredità . A quanto pare nessun ...Esordirà nella nuova stagione televisiva, con Il Mercante in Fiera su Rai 2, e in seguito si sposterà su RAI 1 per poter condurre il celebre programma ' L'Eredità ', sostituendo. ...

Tragedia Flavio Insinna, l'addio è doloroso: non lo vedremo più | Niente da fare Lineadiretta24

Pino Insegno torna in Rai e raddoppia, Barbareschi su Rai3, su Rai1 arriva Balivo. Cambia l'approfondimento, da Facci a De Girolamo. L'ad Sergio: 'L'offerta più pluralista che in passato' (ANSA) ..."Le polemiche Non vedo polemiche. La polemica sarebbe rispondere. Anch'io leggo i giornali, mi diverto a sentire cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare in campo quello che v ...