Flat tax incrementale 2023 | soggetti ammessi e redditi esclusi | calcolo Istruzioni

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una delle misure principali dell’ultima legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022 numero 197) è senza dubbio latax, la tassa piatta prevista per l’anno corrente nei confronti di quanti esercitano attività d’impresa, arti o professioni.La novità consiste nell’applicazione di un’aliquota fissa su una base imponibile rappresentata dalla differenza (per questo si chiama “”) tra il redditoed il più elevato deidel triennio 2020 – 2022.Al fine di fornire una serie di chiarimenti operativi sull’applicazione dellatax, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 28 giugnonumero 18/E.Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Indice ...

La flat tax per i dipendenti non è stata cancellata. Cosa dice davvero la riforma fiscale Il Tempo

Le partite IVA in regime forfettario nel 2023 non possono applicare la nuova flat tax incrementale. Molti si chiedono il perché ...La flat tax incrementale prevista dai commi da 55 a 57 della legge di bilancio 2023, ha un funzionamento tutto proprio con ripercussioni anche sull’IRPEF del contribuente. È un regime di imposizione f ...