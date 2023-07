, oltre a correre nel Gt, sta anche seguendo, in veste di osservatore e talent scout, alcuni piloti che stanno disputando campionati dedicati alle giovanissime leve, veri e propri ...Nondover compiere queste azioni e correre rischi legali, ma oggi la disobbedienza civile mi ... della politica e perfino del clero, che per bocca di Monsignor, Pro - Prefetto del ...Un compito, il vostro, cheincoraggiare e promuovere specialmente per la sua dimensione ...per il Giubileo 2025 ). Concludo ringraziandovi per il prezioso servizio che rendete alla ...

Fisichella 'vorrei tornasse la Formula 1 al Mugello, è unico' Agenzia ANSA

A parlare è stato l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella, presente all'autodromo del Mugello per disputare la seconda gara stagionale del Campionato italiano gran turismo endurance alla guida di una ..."Europa, radici e identità" è il titolo della conferenza che mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle 17.30 presso lo "Spazio E ...