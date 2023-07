Firenze | sindaco Nardella firma il riconoscimento del figlio di due donne

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Hoto a Palazzo Vecchio ildeldi una coppia omogenitoriale, di duefiorentine, Alessia e Carolina. Il bambino ha tre mesi, si chiama Dario e questa cosa mi ha particolarmente emozionato". Lo ha detto ildiDario, a margine di un evento in città. La decisione diarriva dopo che diverse procure, in Italia, hanno annullato le registrazioni degli atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali. A gennaio, infatti, una circolare del ministero dell’Interno - in riferimento a una sentenza della Cassazione di dicembre - ha chiesto di non trascrivere automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all’estero con gestazione per altri o procreazione assistita nelle coppie omogenitoriali.