Fiorentina | sorpasso sulla Juve per Parisi | ecco cosa sta succedendo E su Ranocchia…

(Di venerdì 7 luglio 2023) La, a sorpresa, mette la freccia e si porta in pole su. I contatti degli ultimi giorni con un club amico come l’Empoli...

Su Maxime Lopez si sono già mossi il Napoli e la. La squadra campione d'Italia, in ... La Lazio ci sta pensando e potrebbe nelle prossime ore tentare ilsul Napoli. Se il tentativo ...Lainsiste: Italiano vuole solo Dia. "Pace per forza", l'apertura del quotidiano ... Scatto Toro per Becao:sull'Atalanta. Pioli al Milan: datemi Frattesi. Per la mezzala si prova a ...2023 - 06 - 30 14:00:16 Barcellona,per Guler Il Barcellona ha messo la freccia per Arda ... erede designato proprio dell'uruguaiano, e per questo sta tirando il prezzo per l'ex. La ...

Fiorentina, sorpasso sulla Juve per Parisi: ecco cosa sta ... Calciomercato.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La Juventus si sarebbe vista "sorpassata" dalla Fiorentina nella corsa all'acquisto del cartellino di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli: come riportato ...