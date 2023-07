Fiorello e Viva Rai2 assenti dai palinsesti RAI | Problemi con i condomini di via Asiago

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nessuna traccia dinei nuoviRAI 2023/2024, nonostante la volontà del conduttore e dell'azienda: la colpa è deidi via, il programma mattutino di, è stato il più grande successo della stagione televisiva appena conclusa. Ecco perchè era il grande atteso deiRAI 2023/2024. Con somma delusione di tutti, invece, nelle pagine e pagine che illustrano l'offerta del servizio pubblico per il nuovo anno, il nome dello showman siciliano è assente. Il caso però è complicato. E assai particolare, perchèpotrebbe tornare in qualunque momento, dipendesse dalla volontà di conduttori e azienda. Ma, come ha ben ...