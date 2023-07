Finalisti dell’Inghilterra Under 21 del 2009 | dove sono adesso i giocatori di quella squadra degli Young Lions?

(Di venerdì 7 luglio 2023) Breaking: L’Inghilterra21 ha raggiunto la finale del Campionato Europeo21 per la prima volta in 14 anni,affronterà la Spagna per una possibilità di gloria nel torneo giovanile. L’allenatore Lee Carsley spera che il risultato sia più simile alla finale del 1984, l’ultima volta che l’Inghilterra vinse il torneo. Neluna Germania, composta dadel calibro di Manuel Neuer, Mesut Ozil, Mats Hummels, Sami Khedira e Jerome Boateng, ha battuto l’Inghilterra 4-0 nella finale di Malmo. Mai membri di quell’Inghilterra21 che ha raggiunto la finale nel? QuattroQuattroDue ha dato un’occhiata… PORTIERE: Scott Loach (Credito immagine: Getty Images)Il portiere ...

