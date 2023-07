Figlio di La Russa | scatta la denuncia per violenza sessuale

Leonardo Ladel presidente del Senato Ignazio, è indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale dopo la denuncia presentata, nei giorni scorsi, da una ragazza. 'E' una vicenda tutta da ...Leonardo Ladel presidente del Senato Ignazio, è indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale dopo la denuncia presentata, nei giorni scorsi, da una ragazza. "E' una vicenda tutta da ...La procura di Milano indaga sulla denuncia per stupro presentata da una giovane di 22 anni contro Leonardo Apache Ladel presidente del Senato, Ignazio La. Gli abusi sarebbero avvenuti dopo una serata in discoteca, ma il giovane si difende: "Nessuna costrizione". L'inchiesta è affidata al pm ...

Una 22enne della Milano bene ha denunciato Leonardo Apache La Russa, uno dei figli del presidente del Senato Ignazio La Russa, per violenza sessuale. La Procura di Milano ha affidato l’inchiesta al pm ...Una 22enne avrebbe sporto denuncia contro Leonardo Apache La Russa per una presunta violenza avvenuta a Milano lo scorso maggio ...