Figlio di La Russa denunciato dopo 40 giorni per violenza sessuale Il padre | “Penalmente irrilevante”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ildi Ignazio Laè accusato da una ventiduenne di. L'opposizione parla di un'altra tegola sul governo in una situazione di alta tensione sui temi della giustizia. Anche se nell'Esecutivo è considerata "altra cosa" rispetto all'inchiesta che riguarda la ministra Daniela Santanchè e all'imputazione coatta del sottosegretario Andrea Delmastro. Ma per Giorgia Meloni, insorgono da sinistra, è pur sempre una complicazione

...- a parlare con ilper farsi l'idea della sua versione ma poi spetterà al magistrato verificare se è vera quella delo quella della ragazza'. Per Travaglio le frasi di Ignazio La...La 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Ladel presidente del Senato Ignazio La, sarà sentita, forse già domani, dai pm di Milano che indagano su quanto accaduto la notte del 18 maggio scorso. Si tratta di un'attività di ...... è il 18 maggio scorso, una serata qualunque in discoteca con un'amica nel centro di Milano, fino all'incontro avvenuto verso mezzanotte con ildi La, suo ex compagno di scuola. Un paio ...

La Russa difende il figlio accusato di violenza sessuale: “Dubbi sulla ragazza: aveva preso cocaina”. Schlein… la Repubblica

ROMA – Il figlio di Ignazio La Russa è accusato da una ventiduenne di violenza sessuale avvenuta il 18 maggio. La denuncia sarebbe stata presentata 40 giorni dopo. Per il padre, avvocato, che lo ha ...Attacchi anche da Zan, D’Elisa e Magi: «Sconcertante». Il presidente del Senato Ignazio La Russia ha difeso pubblicamente il figlio Leonardo Apache dopo la denuncia per stupro presentata da una ...