Fifa 23 Obiettivo Level Up | Hakan Çalhano?lu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Scopriamo insieme come completare l’Up:Çalhano?lu rilasciata durante l’eventoUpUp:Çalhano?lu Numero di sfide da completare:4 Scadenza: 21 luglio Premio finale: 1x Nuovo livello Çalhano?lu Non scambiab. Questa invece la versione potenziata ottenibile tramite l’apposito“Migliora il tuo gioco” Fornisci un assist in 5 partite Squad Battles diff. a liv. Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions) utilizzando la versione 94 di Çalhano?luup con almeno 3 giocatori di Serie A tra i titolari Richiesta di assistenzaFornisci 6 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions).1x PACK ORO Non scambiab. Scarto vincenteSegna almeno 2 ...

Fifa 23 Obiettivo Extravaganza da casa FUT Universe

FUT Level Up: nuova promo di FIFA 23 Ultimate Team disponibile a partire da venerdì 7 luglio! Ecco tutto quello che devi sapere!Da sottolineare che per completare questo obiettivo è necessario acquistare la divisa nel negozio di FUT, divisa che costa 75000 crediti o 850 Fifa Points Ricordiamo che FIFA 23 è disponibile in tutto ...