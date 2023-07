Fiat 600e - Il listino prezzi completo

In attesa del suo debutto su strada - con un focus centrato sulla transizione della mobilità e come valido affiancamento della Nuova 500 Ev -promette eccellenti performance dinamiche e una ...I numeri: dalle dimensioni ai motori La nuovaha dimensioni da vera B - Suv, con una lunghezza di 4.171 millimetri, una larghezza di 1.781 mm (1.981 con gli specchietti) e un'altezza di 1.523 mm (a cui si aggiungono 54 mm di antenna). ...... l'amministratore delegato Olivier Francois parlando con Autocar ha confermato che non si tratterà di una berlina ma di un crossover di segmento B ancora più compatto della nuova. Infatti ...

Fiat 600e è stata ufficialmente svelata: foto, prezzo, specifiche e autonomia ClubAlfa.it

L'italiana costa quasi 2 mila euro meno della sorella Jeep Avenger. Due allestimenti, (Red) e La Prima, oltre 400 chilometri d'autonomia dichiarata e dimensioni da vera B-Suv: ecco tutto quello che c' ...E' stata presentata la nuova Fiat 600, il B-SUV torinese costruito sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger: quale delle due è meglio