Ferrari a due volti nelle libere di Silverstone | Sainz insidia Verstappen | Leclerc resta e terra

(Di venerdì 7 luglio 2023) Labrilla a, ma solo a metà. Le provedel venerdì del GP di Gran Bretagna ci riconsegnano un Carlosin gran spolvero nell’attacco al tempo da qualifica, appena due centesimi dietro rispetto a Maxche in scia rispetto all’Austria continua a dominare in lungo e in largo qualsiasi sessione gli si para davanti. Il passo gara dello spagnolo è positivo, non ai livelli dell’olandese ma meglio di tutti gli altri, lievemente nel caso dell’altalenante Sergio Perez, nettamente rispetto a Mercedes, Aston Martin e alle altre scuderie che di certo non sono più dei competitor. La scuderia di Maranello è la seconda forza del Mondiale e anche su una pista non troppo generosa nei confronti della Rossa come quella britannica emerge con prepotenza: la Red Bull è ancora avanti, ...