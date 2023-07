Federico Fashion Style | lacrime su Instagram | ' Oggi è un giorno molto brutto per me | devo lasciare la mia casa' Cosa è successo

(Di venerdì 7 luglio 2023)si è sfogato incon i suoi follower sul proprio profilo. Il parrucchiere delle star ha raccontato ciò che gli sta succedendo in questi giorni così bui per lui:...

Style si è sfogato in lacrime con i suoi follower sul proprio profilo Instagram . Il parrucchiere delle star ha raccontato ciò che gli sta succedendo in questi giorni così bui per lui:...Style ha inaugurato un nuovo salone a Roma. L'inaugurazione si è svolta, lo scorso 5 luglio, in piazza Mignanelli, 17 con festa grande e parata di vip. Il nuovo negozio di...Miriana Trevisan è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La soubrette era presente all'inaugurazione del nuovo salone diStyle in pieno centro a Roma. Dalla bellezza travolgente, Miriana ha mandato in tilt fan e fotografi. Noi di SuperGuida TV l'abbiamo avvicinata scambiando con lei qualche battuta. ...

Federico Fashion Style si prende piazza di Spagna: Valeria Marini e Pamela Prati ospiti al party di inauguraz… Repubblica Roma

Federico Fashion Style si è sfogato in lacrime con i suoi follower sul proprio profilo Instagram. Il parrucchiere delle star ha raccontato ciò che gli sta succedendo in questi ...Federico Fashion Style ha inaugurato un nuovo salone a Roma. L'inaugurazione si è svolta, lo scorso 5 luglio, in piazza Mignanelli, 17 con festa grande e parata di vip. Il nuovo negozio di Federico Fa ...