Fattoretto Agency svela i segreti per una migrazione SEO senza errori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Milano, 7 Luglio 2023 –, agenzia digitale specializzata in SEO per eCommerce, mette a disposizione la sua esperienza sullaSEO proponendo un decalogo suglipiù comuni da evitare. L’agenzia, con una vasta esperienza in scenari diSEO, come dimostrano i casi studio di Luca Barra, De Marchi e Ghisanativa, offre consigli preziosi per evitare perdite di traffico e visibilità. LaSEO può avvenire in diverse circostanze, tra cui il cambio del nome del dominio, l’aggiornamento del layout, il cambio del Top Level Domain, il cambio della piattaforma o la modifica dell’alberatura di un sito. Tuttavia, se non gestita correttamente, può portare ache possono danneggiare seriamente la visibilità di un sito web. Uno ...