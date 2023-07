“Fatto bene” Stefano De Martino | sorpresa per il pubblico Che forse non se l’aspettava

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)De, la notizia fa il giro del web. Il marito di Belen Rodriguez continua ad accendere i riflettori, catalizzando l’attenzione deldi fan. Messe da parte per un attimo le questioni familiari che hannodiscutere negli ultimi su una presunta crisi di coppia con la showgirl argentina, per il conduttore arriva il momento di guardare ben oltre nuovi orizzonti, quelli professionali e sempre molto attesi. Nuovo show perDe. Ebsi, è tempo di ripartire e farlo con successo: il marito di Belen Rodriguez riparte a timonare il programma di successo Bar Stella in prime time e non solo. La decisione è stata presa e diffusa alla luce dei nuovi palinsesti Rai ufficiali che tutti stavano attendendo. PerDe ...