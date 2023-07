Farsi analizzare la pelle sta diventando un nuovo step non solo di tendenza | ma necessario per impostare la propria skincare I più innovativi in circolazione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Saperne di più sullae, perché no, anche su se stesse. Conoscerla a fondo, con punti di forza e piccole debolezze così da poter correre ai ripari agendo in maniera mirata. È questo lo scopo dei test epidermici, novità hi-tech proposte da diversi brand beauty che in pochi minuti svelano tutti i segreti dell’epidermide. I device di bellezza più interessanti del momento guarda le foto Leggi anche › Tool, device e bellezza adattiva: ecco come la beauty routine si fa tech ...