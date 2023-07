Farmaceutica | Italia tra leader in Ue | boom export con 47 | 6 mld nel 2022

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute)() - L'del farmaco nell'era post Covid cresce e consolida la suaship in Europa. Nelil nostro è tra i Paesiin Ue "insieme a Belgio e Germania per valore della produzione. Con una posizione di primato nel conto terzi, Contract Development...

... come lae il suo export; poi c'è una parte degli economisti che fa prevalere la lettura sugli elementi di criticità che ancora ci sono. La mia opinione è che l'è un Paese in ...... aprendo l'assemblea annuale dell'Associazione ha ribadito che 'L'industriaè ... 'Un'industria che ha permesso ai cittadini di vivere di più e meglio in: in dieci anni le persone ...... attività professionali e tecniche e turismo ed un boom dell'export trainato da, ...dati del rapporto a cura del dirigente camerale e Direttore generale dell'Azienda speciale Centro...

Industria farmaceutica italiana: 49 miliardi di euro di produzione, +9 ... Farmacista33

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute)() – L’Italia del farmaco nell’era post Covid cresce e consolida la sua leadership in Europa. Nel 2022 il nostro è tra i Paesi leader in Ue “insieme a Belgio e Germania ...Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria, ha presentato nel corso dell’Assemblea ha presentato i dati relativi all’industria farmaceutica ...