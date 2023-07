Faraoni al Napoli come vice Di Lorenzo

(Di venerdì 7 luglio 2023), terzino del Verona, per far rifiatare il capitano Ilsta valutando la situazione sulla fascia destra dove al momento risiedono Zanoli ( rientrato dalla buona esperienza Sampdoriana) e l’intoccabile capitan Di. Per il primo ci sono diverse offerte di prestiti soprattutto in Serie A, ed è proprio per questo che ilsi staguardando intorno. Il candidato principale per far rifiatare il capitano è Davide, esterno delVerona che viene però da una stagione travagliata, frutto di alcuni infortuni e ballottaggi, che nonmettono in dubbio le sue qualità e garantirebbe alun indiscusso salto di qualità sulla fascia. Offerto aldal procuratore di DiOperazione proposta e avviata da Giuffredi, ...

