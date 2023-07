Famiglia travolta da auto | arrestata la conducente

(Di venerdì 7 luglio 2023) E' statadai carabinieri, in tarda serata, la cittadina tedesca di 30 anni che ieri era alla guida dell'Audi nera che ha travolto un gruppo familiare di quattro persone, uccidendone tre, a ...

E' stata arrestata dai carabinieri, in tarda serata, la cittadina tedesca di 30 anni che ieri era alla guida dell'Audi nera che ha travolto un gruppo familiare di quattro persone, uccidendone tre, a ...È stata arrestata dai carabinieri nella tarda serata di ieri la trentenne tedesca che era alla guida dell'Audi nera che ieri ha travolto unadi quattro persone , uccidendone tre, compreso un bimbo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Lo riportano i quotidiani locali. I militari hanno trasformato il fermo della donna ...Poco dopo è arrivata la notizia che anche il più piccolo dellanon ce l'aveva fatta. L'incidente ha lasciato attoniti residenti e turisti del piccolo centro del Bellunese, dove si conoscono ...

