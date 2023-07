False fatture | assolti in Cassazione i genitori di Matteo Renzi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sono statiinTizianoe Laura Bovoli,dell'ex presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva, nel processo per emissioni di. La sentenza della Suprema Corte ha giudicato “inammissibile” il ricorso del Procuratore generale di Firenze contro il proscioglimento dei due coniugi e ha quindi confermato la decisione con cui, il 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze aveva assolto la coppia con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

