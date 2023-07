Falcia e uccide 3 persone con l' auto | poi l' orrore | il gesto della tedesca contro i cadaveri a terra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un, una tragedia sconcertante quella avvenuta a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi: muoiono un padre di 48 anni, Marco Antoniello, la nonna di 65, Maria Grazia Zuin e un bimbo di soli due anni. Arli un'mobilistadi 30 anni, Angelika Hutter, che ha travolto la famiglia a folle velocità con la sua Audi. La donna, in serata, è stata arrestata. Tre morti, tra cui il piccolino che era nel passeggino spinto dalla madre, unica sopravvissuta al terrificante schianto. Il bimbo era stato elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Belluno, ma non ce l'ha fatta, è morto poco dopo. L'pirata ha spezzato le vite intorno alle 15.50 di giovedì 6 luglio: come una bomba è piombata alle spalle del gruppo, salendo sul marciapiedi. Secondo quanto si apprende dai ...