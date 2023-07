Facevo otto ore di pullman per la Juve | Giuntoli | da Agliana in bianconero

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un altro toscano per la Signora: il nuovo direttore sportivo, che ha vinto lo scudetto con il Napoli, arriva dalla provincia di Pistoia

Un altro toscano per la Signora: il nuovo direttore sportivo, che ha vinto lo scudetto con il Napoli, arriva dalla provincia di PistoiaPer una bambina dianni e mezzo di La Coruña quello era un paradiso lontano, perduto lungo la ... All'iniziodi tutto per rispondere alle domande del tenente della Guardia civil a capo delle ..."Le attività si dividono tra gli ospiti", spiega Francesca, una delleeducatrici. "Le regole ... Camminavo tra i cespugli,l'autostop, aspettavo pullman che non passavano mai". Articoli più ...

“Facevo otto ore di pullman per la Juve”: Giuntoli, da Agliana in ... Quotidiano Sportivo

Andando a parlare con i suoi amici e la famiglia in quel di Agliana, la città in provincia di Pistoia dove è nato. “Facevo otto ore di pullman da Prato per andare a vedere la Juventus da tifoso”, ha ...“Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili”. Cristiano Giuntoli è tifoso della Juve da sempre, lui e la sua famiglia: entrare alla Continassa da responsabile dell’area sportiva de ...