Fabrizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi | la vergognosa richiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023), alcune ore fa, hato sul suo canale di Twitter uncon protagonistamentre le fa unaad“Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”, questa ladinei confronti di,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vipponi fuori controllo dopo il Grande Fratello Vip . In rete è diventato virale il video, sconcertante, pubblicato dasul proprio canale Telegram. La protagonista del filmato è Antonella Fiordelisi , influencer, ex schermitrice e concorrente nell'ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da ...A confermarlo è stato, che sul suo canale Telegram ha pubblicato un video della ragazza che sta facendo parecchio discutere. Poco fa, l'ex re dei paparazzi ha condiviso un messaggio ...Il militare è stato trasbordato in elicottero all'ospedale santadi Pietra Ligure.Tenerelli Foto 1 di 1

Fabrizio Corona, "porco d*** apri le cosce": video osceno, chi è la ragazza vip Liberoquotidiano.it

Un video che ritrae Antonella Fiordelisi sta facendo molto discutere: nell’audio si sente Fabrizio Corona invitarla ad assumere una posa più osé ...Pioggia di critiche per Fabrizio Corona: il video di Antonella Fiordelisi che ha scatenato una polemica sul web ...