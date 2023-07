Fabbian | rinnovo e prestito | le ultime

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per Giovannisi aprono le porte della Serie A dopo l’ottimo anno alla Reggina, il classe 2003 è in accordo con l’Inter per ilPer Giovannisi aprono le porte della Serie A dopo l’ottimo anno alla Reggina, il classe 2003 è in accordo con l’Inter per il. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver messo la firma sul contratto dovrebbe andare ine il Lecce lo starebbe seguendo da vicino.

Questione portieri ma non solo: il club nerazzurro - dopo aver ufficializzato l'acquisto di Frattesi - blinda con ilDe Vrij (accordo biennale) e il giovane, mentre per completare la ...Notizia di questi giorni è il quasidi Giovanni, talento 2003 della primavera nerazzurra, attualmente legato alla Beneamata fino al 2026. Sempre di questi giorni sono le voci che lo vogliono lontano, in prestito per un ...A tal proposito, Minieri ha aperto ai microfoni di Calciomercato.it ad un possibile nuovo accordo con il club interista: 'Ilè una possibilità, ha fatto un campionato importante l'...

Ag Fabbian: “Rinnovo con l’Inter una possibilità. Holm Parlato di un po’ di cose” fcinter1908

L’idea è quella di concentrarsi sul reparto avanzato, quei tre che agiranno alle spalle della punta e che nell’ottica del 4-2-3-1 rappresentano una componente chiave della squadra. In quella zona di c ...Il Manchester United si avvicina ai 55 milioni richiesti, sì del portiere per 6 milioni a stagione Porte girevoli in casa Inter. L'assalto del Manchester United ad André Onana è entrato nel vivo: l'ul ...