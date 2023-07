F1 | Vasseur | ' non vogliamo il 2° posto ma la direzione è giusta'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Silverstone, 7 lug. - (Adnkronos) - "Quando abbiamo messo in pista la macchina in Bahrain non eravamo contenti, ci siamo detti le cose in faccia e abbiamo lavorato. Siamo nella, ma nonarrivare secondi. Quindi serve fare un ulteriore step in avanti". Così il team principal della Ferrari Freddopo il venerdì di prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone dove la Rossa di Carlos Sainz ha chiuso al 2°dietro alla Red Bull di Max Verstappen.

