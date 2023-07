F1 | Silverstone; anche 2 e libere a Verstappen | poi Sainz

Venerdì di prove libere in Gran Bretagna nel segno di Max Verstappen: il campione del mondo è il più veloce in entrambe le sessioni. Dalla Ferrari segnali incoraggianti, con Sainz che archivia le FP2 ...... dopo la fp1 si è portato a casala fp2. Ma lo spagnolo gli è subito dietro, ad appena 22 millesimi. Sfortunato invece il monegasco fermato da problemi di elettronica.: Leclerc nei ...: Ferrari, problemi per Leclerc Quando le PL2 disono cominciate già da alcuni minuti, non c'è alcuna traccia di Charles Leclerc . Il ...il fondo della SF - 23 è ...

F1, Silverstone è sempre casa di Hamilton: i numeri verso il GP della ... Sky Sport

C'è sempre Max Verstappen con la Red Bull-Honda davanti a tutti. Nel secondo turno libero di Silverstone l'olandese ha occupato nuovamente la prima posizione come nella ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Venerdì di prove libere in Gran Bretagna nel segno di Max Verstappen: il campione del mondo è il più veloce in entrambe le sessioni. Dalla Ferrari segnali incoraggianti, con ...