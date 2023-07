F1 | orario qualifiche 8 luglio | programma GP Gran Bretagna 2023 | tv streaming | guida Sky e TV8

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo un discusso e pieno di penalizzazioni GP d’Austria, è tempo di voltare pagina e passare alPremio di, decima tappa del Mondiale di Formula 1. Il mese diprosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la gara inglese e un weekend di riposo, ci saranno iPremi di Ungheria e Belgio prima della pausa diPremio che si svolgerà sul tracciato di Silverstone per una delle gare più affascinanti e storiche del calendario della Formula 1. La pista del Northamptonshire come sempre regalerà emozioni e colpi di scena, con un lay-out che permette di battagliare tra i piloti e di spingere al massimo le vetture. Un anno fa assistemmo al primo successo in carriera di Carlos Sainz dopo aver ottenuto anche la pole al ...

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della decima caccia alla pole della stagione che ...

F1 su TV8, programma GP Gran Bretagna 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

In Gran Bretagna decimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1: la Ferrari chiamata a confermare i progressi mostrati in Austria con il secondo posto di Charles Leclerc ...Dopo Spielberg si torna in pista su uno dei circuiti più affascinanti della stagione: la decima tappa del Mondiale è a Silverstone. Tutto il weekend è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e ...