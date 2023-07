F1 | Max Verstappen | “Giornata positiva con l’incognita delle gomme Se domani piovesse…”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Maxconclude al comando, tanto per cambiare, anche la primadel fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il bicampione del mondo, dopo una prima sessione di prove libere letteralmente dominata, si è confermato anche nella FP2, ma il distacco sui rivali si è ridotto e non di poco. Il portacolori del team Red Bull ha concluso il secondo turno con il tempo di 1:28.078 con appena 22 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz (unica Ferrari in azione) quindi terzo Alexander Albon a 218, davanti a Sergio Perez, quarto con 264. Più indietro le Aston Martin e le Mercedes che, nel venerdì di Silverstone, non hanno impressionato. “Super Max”, ad ogni modo, ha messo in riga tutti sul giro secco e anche sul passo gara, con un ritmo costante sul piede dell’1:33 e quasi mai oltre l’1:34. ...

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) - Seconda sessione di prove libere sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna, conclusasi con il primo tempo di, che fa segnare il tempo di 1:28.078. Il campione iridato della RedBull si piazza davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, dietro solo di 22 millesimi rispetto al pilota ...Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ,ha dettato il passo. Il pilota della Red Bull ha concluso la giornata di venerdì in cima alla classifica, seguito da Carlos Sainz della Ferrari e Alex Albon della Williams, in ...Le prove libere del venerdì del GP di Gran Bretagna ci riconsegnano un Carlos Sainz in gran spolvero nell'attacco al tempo da qualifica, appena due centesimi dietro rispetto ache in ...

F1, Verstappen avverte i rivali: "Non resteremo a guardare" - Sportmediaset Sport Mediaset

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Silverstone i piloti e le squadra hanno lavorato alacremente per trovare l ...Capita di tanto in tanto che nel primo turno libero la Red Bull concede qualcosa agli avversari. A Silverstone, pista che si trova a pochi chilometri da Milton Keynes, storica base del team ...