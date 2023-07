F1 | Max Verstappen | “Giornata positiva con l’incognita delle gomme Se domani pioverà…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Maxconclude al comando, tanto per cambiare, anche la primadel fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il bi-campione del mondo, dopo una prima sessione di prove libere letteralmente dominata, si è confermato anche nella FP2, ma il distacco sui rivali si è ridotto e non di poco. Il portacolori del team Red Bull ha concluso il secondo turno con il tempo di 1:28.078 con appena 22 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz (unica Ferrari in azione) quindi terzo Alexander Albon a 218, davanti a Sergio Perez, quarto con 264. Più indietro le Aston Martin e le Mercedes che, nel venerdì di Silverstone, non hanno impressionato. “Super Max”, ad ogni modo, ha messo in riga tutti sul giro secco e anche sul passo gara, con un ritmo costante sul piede dell’1:33 e quasi mai oltre l’1:34. ...