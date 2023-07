F1 Gp Gran Bretagna | Verstappen leader in prime prove libere Silverstone

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – L'olandese Max, campione del mondo edel Mondiale di Formula 1 2023, chiude al comando la prima sessione didel Gp di. Il pilota della Red Bull gira in 1'28"600 precedendo il messicano Sergio Perez (1'29"048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1'29"089) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'29"268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1'29"280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1'29"357). Si torna in pista alle 17. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Svelate le prime immagini della monoposto, che durante il GP di dovrebbe girare per il circuito in alcune scene di un film dedicato alla competizione e creato in collaborazione con il ...

Amici di Motorionline, rieccoci collegati al commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna che si disputerà sul circuito di Silverstone.