F1 | Gp Gran Bretagna | Verstappen il più veloce nelle prime libere e Leclerc 5°

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sliverstone, 7 lug. - (Adnkronos) - Il bicampione del mondo in carica e leader iridato Maxchiude al comando la prima sessione didel Gp dia Silverstone. L'olandese della Red Bull gira in 1'28"600 precedendo il messicano Sergio Perez (1'29"048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1'29"089) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'29"268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles(1'29"280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1'29"357). Si torna in pista alle 17.

Ferrari al quinto e sesto posto L'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 2023, chiude al comando la prima sessione di libere del Gp dia Silverstone. Il pilota della Red Bull gira in 1'28"600 precedendo il messicano Sergio Perez (1'29"048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1'29"089) ...Comincia nel segno della Red Bull ilPremio di. Sul circuito di Silverstone , undicesima prova del Mondiale di F1 2023 è doppietta delle "lattine" con Max Verstappen miglior tempo davanti a Sergio Perez. Ferrari al momento nelle ...I risultati e la classifica delle prove libere 1 delPremio di2023 , in programma sul circuito cittadino di Montecarlo. Dopo il fine settimana in Austria, la Formula 1 torna in pista in terra inglese con diverse novità, tra cui i nuovi pneumatici ...

Alessandro Secchi | Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna 2023. Il campione del mondo in carica della ...Max Verstappen subito dominante a Silverstone: suo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 ...