F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | risultati e classifica prove libere 2 | Verstappen precede Sainz | Leclerc fermo ai box

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ie ladelle2 delPremio di. La Formula 1 torna in pista questo pomeriggio dopo le FP1 di qualche ora fa. Lade notizia della sessione è l’assenza di Charlesai box a causa di un problema elettrico. Ancora una volta, Maxsi dimostra il più veloce, dettando il ritmo in 1:28.078, conalle sue spalle per solo 22 millesimi. Conclude in terza posizione Albon, con Perez e Sargeant alle sue spalle.FP1 GP1 Max(Red Bull) 1:28.078 2 Carlos ...

SILVERSTONE (INGHILTERRA) " Clamoroso inconveniente tecnico al box Ferrari , sul principio della seconda sessione di prove libere a Silverstone , in. Nel momento in cui i tecnici del box del Cavallino hanno tentato di mettere in moto la monoposto di Charles Leclerc , per consentirgli l'ingresso in pista, un improvviso e non meglio ...F2: Martins ancora in pole Victor Martins bissa la pole del Red Bull Ring a Silverstone in una Qualifica segnata dalla bandiera rossa resa necessaria per l'incidente a Copse di Amaury Cordeel. Martins ...Charles Leclerc non scende in pista al via delle prove libere 2. La SF - 23 infatti risulta ferma ai box, a causa di alcune fiamme che si sono sprigionate dalla vettura stessa a causa di un problema ...

18.07 Di seguito la classifica finale della FP2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.078 4 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.022 5 3 Alexander ALBON Williams+0.218 5 ...In pista per la seconda sessione di prove libere in Gran Bretagna e un problema elettrico per la Ferrari di Leclerc che non prende parte alle FP2. Partenza ritardata per una bandiera rossa in Formula ...