F1 GP Gran Bretagna 2023 | Russell | “Passi indietro | dobbiamo capire perché”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “C’è parecchio lavoro da fare,il passo dopo le prove libere 1 era buono ma nelle prove libere 2 non eravamo da nessuna parte”. Lo ha dichiarato George, pilota Mercedes, dopo le anonime prove libere del venerdì nelPremio per lui di casa, quello dellaa Silverstone: “Quando fa caldo facciamoe non so, devo esaminare i dati insieme al team per”. SportFace.

Lo ha detto il pilota della Red Bull e due volte campione del mondo, Max Verstappen, dopo le prove libere del GP di2023 a Silverstone chiuse al comando dall'olandese: 'Buona giornata ...07/07/2023 - 18:57 Anche a Silverstone, dove domenica si correrà il GP di, Max Verstappen ha dominato le prove del venerdì stabilendo il miglior tempo della seconda sessione 1:28.078, di soli 22 millesimi davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e veloce di poco ...

GP Gran Bretagna, FP1: due Red Bull davanti, Leclerc 5° Autosprint.it

Quello di Silverstone è il GP di casa per George Russell e Lewis Hamilton ma non sembra essere partito per il verso giusto. Nonostante il circuito in cui la F1 correrà il GP di Gran Bretagna sia tradi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Verstappen si trova nel traffico e non può quindi sprigionare tutto il potenziale della sua Red Bull con gomme medie nuove. Anche Sainz e Perez nel frat ...