F1 | GP Gran Bretagna 2023 | risultati e classifica FP1 Verstappen leader | la Ferrari insegue

(Di venerdì 7 luglio 2023) Maxha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:28.600 nel corso della sessione che ha aperto il fine settimane in Terra d’Albione e ha messo in chiaro le cose. Il pilota della Red Bull ha rifilato ben quattro decimi di distacco al compagno di squadra Sergio Perez, poi a seguire la sorprendente Williams di Alexander Albon e la Aston Martin di Fernando Alonso. Lasi nasconde un pochino: Charles Leclerc è quinto a 0.680, Carlos Sainz è settimo a 0.757 preceduto dalla Alpine di Esteban Ocon. In top-10 anche le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e l’altra Aston Martin di Lance Stroll. Mercedes in difficoltà: Lewis Hamilton 12mo, George Russell 14mo. Di ...